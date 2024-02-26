Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Minibus Terperosok ke Jurang di Pandeglang, Satu Orang Tewas

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |16:10 WIB
Minibus Terperosok ke Jurang di Pandeglang, Satu Orang Tewas
Minibus alami kecelakaan di Pandeglang (Foto: dok polisi)
PANDEGLANG - Kecelakaan Lalu lintas terjadi di Jalan Raya Maja - Cibiuk KM 7, tepatnya di Kampung Banjar, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Senin (26/2/2024).

Satu unit Toyota Avanza terperosok ke dalam parit yang memiliki kedalaman 5 meter. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.30 WIB. Kala itu mobil yang dikemudikan IK (38) warga Subang, Jawa Barat melaju dari arah Cibiuk menuju Cikole.

Sesampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) mobil berpelat nomor B 2241 SZX berusaha menghindari sebuah motor berkecepatan tinggi dari arah berlawanan.

"Ruas jalan sempit pengemudi berupaya menghindar ke kiri jalan akan tetapi kendaraan masuk ke bahu jalan, kemudian terperosok ke parit dengan kedalaman diperkirakan 5 Meter," kata Kasatlantas Polres Pandeglang, AKP Made Hendra saat dihubungi.

Kata dia, di dalam Toyota Avanza berwarna putih itu berisikan 2 orang. Satu seorang pengemudi berinisial IK dan satunya lagi berinisial MIN (21).

"Kedua korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit namun pengemudi IK dinyatakan meninggal dunia sedangkan MIN luka-luka," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
