Caleg Tembok Jalan Usai Gagal Jadi Dewan, Polisi: Jangan Lakukan Hal Rugikan Banyak Orang!

ENDE - Calon anggota legeslatif (caleg) dari PSI yang gagal menjadi anggota DPRD Ende diduga membangun tembok di tengah jalan hingga menutup akses warga di Desa Nuamuri, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Aksi yang diduga dilakukan oleh Marselus Budo Bata itu pun viral di media sosial (medsos). Adapun tembok ini menutup jalan di perkampungan warga di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Marselus Budo Bata bersama tim suksesnya menutup akses jalan antar desa dengan menggunakan coran beton.

Kapolres Ende AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika mengatakan bahwa akibat dari aksi tersebut dua desa terisolir karena kendaraan roda dua dan empat tidak bisa melintas di jalan tersebut.