Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini Postingan Facebook Terakhir Tentara Angkatan Udara AS Aaron Bushnell Sebelum Bakar Diri di Luar Kedutaan Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |14:44 WIB
Ini Postingan Facebook Terakhir Tentara Angkatan Udara AS Aaron Bushnell Sebelum Bakar Diri di Luar Kedutaan Israel
Ini postingan Facebook terakhir tentara Angkatan Udara AS yang bakar diri di luar kedutaan Israel (Foto: X)
A
A
A

ISRAEL Penyelidik mengungkapkan bahwa pria yang membakar dirinya di depan kedutaan Israel meninggalkan postingan terakhir di Facebook dan video yang menjelaskan motifnya.

Dalam video dan berbagai postingan, Aaron Bushnell menyebut dukungan Amerika Serikat (AS) terhadap Israel sebagai alasan dia membakar diri dan tewas di depan gedung Washington DC.

Seperti diketahui, AS telah dikritik atas dukungan mereka terhadap Israel setelah Hamas secara brutal menyerang negara itu pada 7 Oktober, yang memicu perang hebat di Gaza yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 28.000 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan Gaza di Hamas dan 1.410 warga Israel.

Sebelum memutuskan membakar dirinya sendiri, Bushnell menulis postingan di Facebook yang telah dihapus. 

“Banyak dari kita bertanya pada diri sendiri, 'Apa yang akan saya lakukan jika saya masih hidup pada masa perbudakan? Atau Jim Crow South? Atau apartheid? Apa yang akan saya lakukan jika negara saya melakukan genosida?' Jawabannya adalah, Anda sedang melakukannya. Saat ini juga,” tulisnya, dikutip The Mirror.

Kemudian, Bushnell memposting video lain sebelum dia keluar untuk melakukan aksi bakar dirinya, menjelaskan apa yang akan dia lakukan dan alasannya.

“Nama saya Aaron Bushnell, saya adalah anggota aktif Angkatan Udara Amerika Serikat dan saya tidak akan lagi terlibat dalam genosida,” katanya.

"Saya akan melakukan aksi protes ekstrem, namun dibandingkan dengan apa yang dialami rakyat Palestina di tangan penjajah, aksi tersebut tidak ekstrem sama sekali. Inilah yang dianggap normal oleh kelas penguasa,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement