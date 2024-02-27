Ini Postingan Facebook Terakhir Tentara Angkatan Udara AS Aaron Bushnell Sebelum Bakar Diri di Luar Kedutaan Israel

Ini postingan Facebook terakhir tentara Angkatan Udara AS yang bakar diri di luar kedutaan Israel (Foto: X)

ISRAEL – Penyelidik mengungkapkan bahwa pria yang membakar dirinya di depan kedutaan Israel meninggalkan postingan terakhir di Facebook dan video yang menjelaskan motifnya.

Dalam video dan berbagai postingan, Aaron Bushnell menyebut dukungan Amerika Serikat (AS) terhadap Israel sebagai alasan dia membakar diri dan tewas di depan gedung Washington DC.

Seperti diketahui, AS telah dikritik atas dukungan mereka terhadap Israel setelah Hamas secara brutal menyerang negara itu pada 7 Oktober, yang memicu perang hebat di Gaza yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 28.000 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan Gaza di Hamas dan 1.410 warga Israel.

Sebelum memutuskan membakar dirinya sendiri, Bushnell menulis postingan di Facebook yang telah dihapus.

“Banyak dari kita bertanya pada diri sendiri, 'Apa yang akan saya lakukan jika saya masih hidup pada masa perbudakan? Atau Jim Crow South? Atau apartheid? Apa yang akan saya lakukan jika negara saya melakukan genosida?' Jawabannya adalah, Anda sedang melakukannya. Saat ini juga,” tulisnya, dikutip The Mirror.

Kemudian, Bushnell memposting video lain sebelum dia keluar untuk melakukan aksi bakar dirinya, menjelaskan apa yang akan dia lakukan dan alasannya.

“Nama saya Aaron Bushnell, saya adalah anggota aktif Angkatan Udara Amerika Serikat dan saya tidak akan lagi terlibat dalam genosida,” katanya.

"Saya akan melakukan aksi protes ekstrem, namun dibandingkan dengan apa yang dialami rakyat Palestina di tangan penjajah, aksi tersebut tidak ekstrem sama sekali. Inilah yang dianggap normal oleh kelas penguasa,” lanjutnya.