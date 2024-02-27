Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ganjar Mahfud Menang di Negara Mana Saja?

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |18:04 WIB
Ganjar Mahfud Menang di Negara Mana Saja?
Ganjar-Mahfud menang di negara mana saja? (Foto: Okezone)
A
A
A

AUSTRALIA - Sejak 5 Februari 2024. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kota-kota di luar negeri telah menggunakan hak pilihnya lebih awal.

Dari sinilah, media asing terus menyoroti Pemilihan Presiden RI. Salah satunya yakni pasangan calon (paslon) presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Melansir sumber lain, paslon nomor urut 3 ini menang telak di beberapa negara. Diketahui mereka menang di hampir setiap pusat lokasi pemilihan Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN).

Tim Pemenang Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD berterima kasih kepada para pemilih yang berada di luar negeri, atas partisipasinya dalam memilih paslon sesuai hati nurani.

Direktur Eksekutif Komunikasi, Informasi, dan Juru Bicara TPN, Tomi Aryanto menuturkan TPN Ganjar-Mahfud akan terus menjaga dan mengawal hasil pemilihan ini, agar aman dan benar-benar sesuai dengan aspirasi para pemilih.

Tomi berharap, agar KPU, Bawaslu, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan, bekerja secara netral dan profesional, sesuai peraturan yang ada.

Halaman:
1 2
      
