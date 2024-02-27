Gempa M4,3 Guncang Bayah Banten

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,3 mengguncang Bayah Banten, Selasa (27/2/2024), pukul 06.55 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa susulan ini berada di 80 km Barat Data Bayah Banten pada koordinat 7.57 Lintang Selatan – 105.91 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.3, 27-Feb-2024 06:55:36WIB, Lok:7.57LS, 105.91BT (80 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Angkasa Yudhistira)