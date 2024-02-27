Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Banyak Penggelembungan Suara Pemilu 2024 pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bojonegoro

Dedi Mahdi , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |09:58 WIB
Banyak Penggelembungan Suara Pemilu 2024 pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bojonegoro
Rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kabupaten Bojonegoro (Foto : MPI)
BOJONEGORO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro mulai melakukan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat kabupaten. Kegiatan tersebut dilakukan sejak Senin 26 Februari 2024, yang rencananya akan berlangsung hingga 28 februari 2024, atau selama tiga hari.

Namun, baru berjalan sehari, banyak ditemukan adanya penambahan atau penggelembungan suara. Hal itu terlihat dari perolehan suara di form D hasil, jumlahnya lebih besar dari perolehan suara di C hasil jika ditotal.

Penambahan suara itu, ditemukan oleh sejumlah saksi dari partai politik maupun caleg DPRD kabupaten. Seperti saksi dari Partai Golkar yang menemukan adanya penggelembungan suara di 4 desa yang ada di Kecamatan Bojonegoro.

Sementara, saksi dari Partai Demokrat menemukan dugaan penggelembungan suara lebih besar, yaitu di 18 desa yang ada di dapil 2 pemilihan legislatif DPRD Bojonegoro, bahkan temuan itu sebelumnya sudah dilaporkan ke Bawaslu setempat.

Ketua KPU Bojonegoro Fatkhur Rohman mengatakan, jika pihaknya melakukan rekapitulasi D hasil, namun jika ada saksi yang keberatan maka pihaknya bersama Bawaslu akan membuka C hasil untuk dicocokan.

“Pada prinsipnya para saksi kan mengawal suara, kita fasilitasi, namun yang keberatan hanya di caleg DPRD kabupaten,” terangnya, selasa (27/2/2024).

