Tragis! Nenek Tewas Terbakar Dalam Rumah, Diduga Akibat Cucu Main Korek Api

MEDAN - Satu bangunan rumah semi permanen di Jalan Suasa Lingkungan 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara terbakar.

Api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan hingga menghanguskan isi rumah milik Syahrizal tersebut. Warga setempat mencoba memadamkan api menggunakan air parit sembari menunggu petugas pemadam kebakaran tiba.

BACA JUGA: Kebakaran Hebat di Pasar Minggu Melahap Puluhan Rumah hingga Bangunan Sarang Walet

Dalam kebakaran ini, seorang lansia bernama Rukiyah berusia 83 tahun tewas terbakar yang diduga terjebak di dalam kamar saat terjadi kebakaran.

Sementara menantu korban yang mengetahui kejadian berulang kali pingsan lantaran masih syok terkait peristiwa tersebut.

Kepala Lingkungan V Kota Bangun, Arif Nasution mengatakan, diduga kebakaran terjadi akibat cucu korban yang masih berusia 8 tahun bermain korek di dalam kamar. Kemudian, api membakar kasur hingga seluruh isi rumah.

Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan turun ke lokasi kebakaran. Akibat kejadian ini, korban juga mengalami kerugian material mencapai seratus juta rupiah.

(Arief Setyadi )