Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tragis! Nenek Tewas Terbakar Dalam Rumah, Diduga Akibat Cucu Main Korek Api

Yudha Bahar , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |19:29 WIB
Tragis! Nenek Tewas Terbakar Dalam Rumah, Diduga Akibat Cucu Main Korek Api
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MEDAN - Satu bangunan rumah semi permanen di Jalan Suasa Lingkungan 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara terbakar.

Api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan hingga menghanguskan isi rumah milik Syahrizal tersebut. Warga setempat mencoba memadamkan api menggunakan air parit sembari menunggu petugas pemadam kebakaran tiba.

Dalam kebakaran ini, seorang lansia bernama Rukiyah berusia 83 tahun tewas terbakar yang diduga terjebak di dalam kamar saat terjadi kebakaran.

Sementara menantu korban yang mengetahui kejadian berulang kali pingsan lantaran masih syok terkait peristiwa tersebut.

Kepala Lingkungan V Kota Bangun, Arif Nasution mengatakan, diduga kebakaran terjadi akibat cucu korban yang masih berusia 8 tahun bermain korek di dalam kamar. Kemudian, api membakar kasur hingga seluruh isi rumah.

Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan turun ke lokasi kebakaran. Akibat kejadian ini, korban juga mengalami kerugian material mencapai seratus juta rupiah.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188235/kebakaran-SVA9_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Gudang Miami di Kalideres Jakbar, Asap Hitam Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187179/kebakaran-uEA3_large.jpg
Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186983/kebakaran-Q7N6_large.jpg
Kebakaran di RS Pengayoman Jaktim Padam, Asal Api dari Gudang Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186979/kebakaran-sj8D_large.jpg
Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, Evakuasi Pasien Berlangsung Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186970/kebakaran_rs_pengayoman_cipinang-a3nU_large.jpg
Kebakaran RS Pengayoman Cipinang Berasal dari Gudang Logistik, Puluhan Pasien Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186667/kebakaran-brP0_large.jpg
Kebakaran Hebat Apartemen di Hong Kong, Kemlu: 7 WNI Tewas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement