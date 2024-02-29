Gempa M4,0 Guncang Janthoe Aceh Besar Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,0 mengguncang Jantho, Aceh Besar, Kamis (29/2/2024), malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 00:44 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.0, 29-Feb-2024 00:44:38WIB, Lok:5.18LU, 94.80BT (90 km BaratDaya JANTHO-ACEHBESAR), Kedlmn:16 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )