Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,0 Guncang Janthoe Aceh Besar Malam Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |01:10 WIB
Gempa M4,0 Guncang Janthoe Aceh Besar Malam Ini
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,0 mengguncang Jantho, Aceh Besar, Kamis (29/2/2024), malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 00:44 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.0, 29-Feb-2024 00:44:38WIB, Lok:5.18LU, 94.80BT (90 km BaratDaya JANTHO-ACEHBESAR), Kedlmn:16 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188666/gempa-vZ39_large.jpg
Gempa M7,5 Guncang Jepang, BMKG: Tak Potensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188347/gempa-rdkB_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188327/gempa-Mlef_large.jpg
Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187387/gempa-NnWk_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186338/dampak_gempa_simeulue_aceh-4Pdf_large.jpg
Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement