INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Gempa M5,0 Guncang Jember, BMKG: Akibat Subduksi Lempeng Indo-Australia

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |07:56 WIB
Gempa M5,0 Guncang Jember, BMKG: Akibat Subduksi Lempeng Indo-Australia
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M5,0 di Samudera Hindia Selatan Jawa, Jember, Jawa Timur, Jumat (1/3/2024), pukul 03.19.45 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M4,9. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 10,52° LS ; 113,56° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 205 Km arah Selatan Kota Jember, Jawa Timur pada kedalaman 36 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun (normal oblique fault),” ungkap Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Gempa bumi ini dirasakan di Malang dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami.

Hingga pukul 03.53 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

“Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah,” imbaunya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
