Siswi SMA Ditemukan Tewas Tergantung di Dalam Rumah

PESAWARAN - Warga Sukadadi dihebohkan dengan penemuan seorang remaja putri yang masih duduk di bangku SMA gantung diri di kusen pintu, dan video tersebut sempat viral di media sosial.

Kapolres Pesawaran, AKBP Maya Henny Hitijahubessy melalui Kapolsek Gedongtataan AKP Mulyadi mengatakan, dari hasil identifikasi di jenazah korban jika kematian korban murni bunuh diri.

"Hasil identifikasi terhadap tubuh korban, murni bunuh diri," kata Mulyadi kepada wartawan, Jumat (1/3/2024).

Selain itu, kata dia, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, dan terdapat simpul V di leher korban dan panjang kain yang digunakan kurang lebih 220 cm, kemudian jarak palang pintu tempat korban menggantungkan dirinya hingga ke lantai sepanjang 195 cm.

Mulyadi menjelaskan, menurut keterangan sepupu korban, Dyah Ajeng Sekar Lestari, bahwa korban tidak pernah ada malasah dengan keluarga, dan diketahui ayah korban sudah lama meninggal dunia, dan korban tinggal bersama ibu kandung dan sepupunya.

“Namun tetangga korban sempat ada yang melihat pacar korban datang ke rumah, dan memanggil-manggil korban namun kemudian bergegas pulang sebelum korban ditemukan meninggal dunia,” tuturnya.