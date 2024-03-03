Advertisement
HOME NEWS NEWS

PSI Dipaksakan Lolos ke Senayan, Yusuf Lakaseng: Legitimasi Pemilu 2024 Dipertaruhkan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |11:33 WIB
PSI Dipaksakan Lolos ke Senayan, Yusuf Lakaseng: Legitimasi Pemilu 2024 Dipertaruhkan
Caleg Perindo Yusuf Mansur (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng menanggapi perihal suara untuk PSI melonjak tajam dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Yusuf, jika hal tersebut dibiarkan dan tidak diusut maka legitimasi Pemilu 2024 akan dipertaruhkan.

"Tapi kita akan lihat dulu sampai finis hasil perhitungan manual berjenjang itu seberapa hasil akhir dari PSI. Dan menurut saya kalau PSI dipaksakan untuk lolos ini adalah pertaruhannya terhadap legitimasi Pemilu," kata Yusuf kepada iNews Media Group, Minggu (3/3/2024).

Menurut Yusuf, saat ini sudah banyak kontroversi yang terjadi pada Pemilu 2024. Salah satu di antaranya cawe-cawe politik yang diduga telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres.

Yusuf meyakini, masyarakat tidak akan tinggal diam jika benar PSI lolos ke Senayan dengan bantuan yang diduga diberikan oleh pihak-pihak tertentu.

"Karena sudah banyak kontroversinya banyak desain cawe-cawe kecurangan. Kalau Pileg dipaksakan semacam ini tentu publik tidak akan diam melihat ini," kata Yusuf.

Halaman:
1 2
      
