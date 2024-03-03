Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Inggris Tenggelam di Laut Merah Setelah Diserang Houthi, Berpotensi Picu Bencana Lingkungan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |13:17 WIB
Kapal Inggris Tenggelam di Laut Merah Setelah Diserang Houthi, Berpotensi Picu Bencana Lingkungan
Citra satelit memperlihatkan kapal Rubymar sebelum tenggelam di Laut Merah, 1 Maret 2024. (Foto: Maxar via Reuters)
ADEN - Kapal Rubymar milik perusahaan Inggris, yang diserang oleh militan Houthi bulan lalu, telah tenggelam di Laut Merah, kata pemerintah Yaman yang diakui secara internasional pada Sabtu, (2/3/2024). Mereka memperingatkan akan adanya "bencana lingkungan" dari muatan pupuk kapal tersebut.

Jika benar, ini akan menjadi kapal pertama yang tenggelam sejak Houthi mulai menargetkan pelayaran komersial pada November, sehingga memaksa perusahaan pelayaran untuk mengalihkan kapal ke rute yang lebih panjang dan lebih mahal di sekitar Afrika bagian selatan.

Kelompok Houthi yang didukung Iran, yang menguasai bagian utara Yaman dan pusat-pusat besar lainnya, mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza.

Serangan mereka telah memicu serangkaian serangan terhadap posisi mereka oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris, serta angkatan laut lainnya yang mengirim kapal ke wilayah tersebut untuk mencoba melindungi jalur perdagangan penting.

Kementerian pertahanan Italia mengatakan pada Sabtu bahwa salah satu kapal angkatan lautnya telah menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak yang terbang ke arahnya di Laut Merah.

Kementerian Transportasi Houthi, sementara itu, mengatakan ada "kesalahan" pada kabel komunikasi bawah laut di Laut Merah akibat tindakan kapal angkatan laut AS dan Inggris. Namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut. 

      
