Usai Ngaji di Masjid, Bocah 7 Tahun Tewas Terbawa Arus Selokan di Manado

MANADO - Seorang anak bernama Muhamad Muzair (7) warga Perum Panda Mas lingkungan 7, Politeknik, Kelurahan Buha, Kota Manado, Sulawesi Utara tewas terseret arus di selokan besar.

Dari keterangan saksi mata korban sebelum kejadian sedang mengaji di masjid. Saat itu hujan deras membuat area masjid tergenang banjir sehingga sandal korban hanyut terbawa arus banjir.

"Korban kemudian mengejarnya, akan tetapi belum korban terperosok aliran selokan besar sehingga korban terbawa arus. Korban tidak mengetahui kalo di situ ada selokan besar," kata Kepala Basarnas Manado, Monce Brury, Sabtu (2/3/2024).

Masyarakat setempat sudah melaksanakan pencarian mandiri di sekitar sungai akan tetapi tidak menemukan korban.

Tim basarnas sempat akan melaksanakan pencarian menggunakan perahu karet bersama-sama masyarakat setempat namun akhir nya korban sudah ditemukan di pinggir sungai dalam keadaan meninggal dunia.

"Pencarian korban anak hanyut tim tadi sudah berkoordinasi dengan warga sekitar dan sempat akan melaksanakan pencarian korban akan tetapi korban sudah di temukan tidak jauh dari korban hanyut sekitar 500 Meter," tutur Monce.