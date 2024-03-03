Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Penjual Rujak Cantik di Sampang, Buat Pembeli Selalu Repeat Order

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |12:10 WIB
Viral Penjual Rujak Cantik di Sampang, Buat Pembeli Selalu <i>Repeat Order</i>
Penjual rujak cantik di Madura (Foto: MPI)
A
A
A

 

SAMPANG - Penjual rujak berparas cantik layaknya artis belakangan ini viral di media sosial (medsos). Berdasarakan informasi yang berhasil dihimpun ternayata penjual rujak tersebut berada di Desa Jrengik, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.

Nama warung rujak tersebut Mak Idah dan mudah dijangkau lantaran berada di pinggir jalan jalur nasional, tepatnya di Depan Mapolsek Jrengik.

Juhairiyah si penjual rujak menyadari jika belakangan hari ini dirinya viral, namun tidak mengetahui siapa yang memviralkan karena saking banyaknya pelanggan yang terkadang mengambil video.

"Begitu pun ada juga yang mengatakan saya janda, padahal tidak. Saya masih bersuami dan punya anak satu usia 4 tahun," ujarnya, Minggu (3/3/2024).

Penjual rujak cantik

(Penjual rujak cantik di Sampang Madura)

Di samping itu, ternyata warung Mak Idah sudah berjualan rujak selama 9 tahun yang awalnya ibu dari Juhairiyah yang berjualan.

Namun, saat umur ibunya mulai menginjak usia lanjut, kemudian digantikan oleh Juhairiyah, pada saat itu sekitar 5 tahun yang lalu dengan status belum menikah.

Saat baru menggantikan ibunya, status Juhairiyah baru lulus SMK dan setelah 3 tahun berjualan, baru menikah.

"Sebenarnya sudah lama karena saat ibu tidur, saya yang ngulek rujak karena kasihan kalau dibangunkan," terangnya.

