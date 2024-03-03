Tradisi Kenduri Durian Ricuh, Gegara Copet Beraksi di Tengah Ribuan Warga

JOMBANG - Acara tradisi kenduri durian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur diwarnai kericuhan pada Minggu (3/3/2024) siang.

Seorang pemuda dikeroyok warga karena diduga mencopet di tengah ribuan warga yang berdesak-desakan berebut buah durian.

Setelah diteriaki maling, seorang pemuda ini dikeroyok warga di tengah arena kenduri durian di lapangan Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa timur, Minggu.

Warga langsung mengejar, memukuli dan menendang pemuda yang belum diketahui identitasnya ini karena diduga melakukan aksi pencopetan di tengah ribuan warga yang sedang berebut gunungan buah durian gratis.

Beruntung, panitia dapat segera melerai aksi main hakim sendiri itu sehingga acara kenduri durian dapat kembali berjalan.

Sementara pemuda yang diduga mencopet diserahkan kepada petugas keamanan untuk diperiksa lebih lanjut.

Perlu diketahui, kenduri durian merupakan tradisi yang rutin digelar warga di Kecamatan Wonosalam setiap satu tahun sekali.

Dalam acara tersebut, menurut salah seorang warga, Pramono Utomo, warga dari sembilan desa membuat gunungan buah durian berukuran kecil.

Sementara di tengah lapangan, warga juga menyediakan gunungan buah durian raksasa setinggi delapan meter.