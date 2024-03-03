Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tradisi Kenduri Durian Ricuh, Gegara Copet Beraksi di Tengah Ribuan Warga

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |17:10 WIB
Tradisi Kenduri Durian Ricuh, Gegara Copet Beraksi di Tengah Ribuan Warga
Copet dihajar massa saat tradisi Kenduri Durian (Foto: Mukhtar Bagus)
A
A
A

JOMBANG - Acara tradisi kenduri durian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur diwarnai kericuhan pada Minggu (3/3/2024) siang.

Seorang pemuda dikeroyok warga karena diduga mencopet di tengah ribuan warga yang berdesak-desakan berebut buah durian.

Setelah diteriaki maling, seorang pemuda ini dikeroyok warga di tengah arena kenduri durian di lapangan Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa timur, Minggu.

Warga langsung mengejar, memukuli dan menendang pemuda yang belum diketahui identitasnya ini karena diduga melakukan aksi pencopetan di tengah ribuan warga yang sedang berebut gunungan buah durian gratis.

Beruntung, panitia dapat segera melerai aksi main hakim sendiri itu sehingga acara kenduri durian dapat kembali berjalan.

Sementara pemuda yang diduga mencopet diserahkan kepada petugas keamanan untuk diperiksa lebih lanjut.

Perlu diketahui, kenduri durian merupakan tradisi yang rutin digelar warga di Kecamatan Wonosalam setiap satu tahun sekali.

Dalam acara tersebut, menurut salah seorang warga, Pramono Utomo, warga dari sembilan desa membuat gunungan buah durian berukuran kecil.

Sementara di tengah lapangan, warga juga menyediakan gunungan buah durian raksasa setinggi delapan meter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement