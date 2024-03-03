Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ribuan Suara PDIP Hilang di Sukabumi, Bawaslu Diminta Bertindak

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |21:40 WIB
Ribuan Suara PDIP Hilang di Sukabumi, Bawaslu Diminta Bertindak
Pemilu 2024 di Way Halim, Bandarlampung, Lampung (Foto: ANTARA/Ardiansyah)
BANDUNG - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bidang Politik PDI Perjuangan Jawa Barat, Aprianto Wijaya mengungkapkan bahwa ribuan suara partainya hilang di Kabupaten Sukabumi.

Aprianto menyebutkan bahwa suara partai mereka di Kecamatan Surade hilang setelah menyandingkan form C DPR RI dengan form D.

"Dalam Kecamatan Surade, ada sekitar 1.200 suara yang hilang. Berdasarkan data C, suara partai dan caleg kami mencapai 4.170 suara, namun dalam rekapitulasi D, hanya tercatat 2.926 suara. Sisanya diduga dicuri," jelas Aprianto saat dihubungi, Minggu (3/3/2024).

Meskipun data hilangnya suara PDIP di Kecamatan Surade telah terverifikasi dalam formulir D hasil rekapitulasi penghitungan suara DPR RI, Aprianto menegaskan bahwa hal serupa juga terjadi di kecamatan lain.

Dia menduga suara partainya dipindahkan ke partai lain oleh oknum penyelenggara pemilu.

