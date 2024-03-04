Polisi India Tahan 3 Pria Pelaku Pemerkosaan Turis Brasil-Spanyol, 4 Orang Buron

SAO PAULO - Polisi India telah menahan tiga pria dan sedang mencari empat orang lainnya yang dituduh menyerang dua turis dan memperkosa seorang wanita.

Pitamber Singh Kherwar, inspektur polisi di Dumka di India timur, mengatakan kepada wartawan pada Sabtu (2/3/2024), polisi menemukan pasangan yang merupakan warga negara Spanyol itu sekitar pukul 23.00 waktu setempat (17.30 GMT) pada Jumat (1/3/2024) di pinggir jalan. Keduanya terlihat seperti mengalami pemukulan.

Dia tidak memberikan rincian mengenai kejahatan tersebut atau mengidentifikasi para korban. Kedua turis tersebut mengatakan kepada pihak berwenang bahwa mereka telah dilecehkan dalam sebuah insiden yang melibatkan tujuh pria.

Pasangan tersebut, yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Vicente dan Fernanda kepada saluran TV Spanyol Antena 3, mengatakan dalam sebuah wawancara video pada Sabtu (3/2/2024) bahwa pria tersebut memperkosa Fernanda dan memukul Vicente berulang kali.

Pasangan itu mengatakan mereka berkemah di dekat lokasi penyerangan karena mereka tidak dapat menemukan hotel di dekatnya.

“Mereka memperkosa saya, mereka bergantian menonton dan mereka tetap seperti itu selama sekitar dua jam,” kata Fernanda, yang memiliki kewarganegaraan Brasil-Spanyol, dalam wawancara.

Awal pekan ini, pasangan ini menerbitkan video yang menggambarkan apa yang terjadi di akun Instagram bersama mereka, di mana mereka memposting gambar perjalanan mereka keliling dunia dengan sepeda motor kepada hampir 200.000 pengikut. Videonya tidak lagi tersedia.