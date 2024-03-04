Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 2,5 Meter di Laut Sawu NTT Hari ini

Ponsius Econg , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |06:49 WIB
Ilustrasi. (Foto: Antara)
MANGGARAI - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk untuk wilayah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (4/3/2024). 

Kepala Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega-Manggarai Decky Irmawan memprakirakan, wilayah Manggarai hari ini umumnya berawan dan berpotensi turun hujan disertai petir dan angin kencang siang hingga sore hari.

BACA JUGA:

BMKG Ungkap Jenis dan Pemicu Gempa M4,9 yang Mengguncang Sukabumi 

"Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang disertai petir dan angin kencang yang terjadi pada siang hingga sore hari," ungkap Irmawan dalam keterangannya di Ruteng, Minggu (3/2/2024).

Irmawan lebih lanjut mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi saat beraktivitas di tengah laut, terutama di Laut Sawu. Pihaknya memprakirakan tinggi gelombang bisa mencapai 2,5 meter. 

BACA JUGA:

BMKG: Gempa M4,9 di Sukabumi Akibat Aktivitas Sesar Bawah Laut 

"Waspada tinggi gelombang laut yang bisa mencapai 2,5 meter di Laut Sawu bagian Utara. Angin bertiup dari Barat Laut-Timur Laut dengan kecepatan dapat mencapai 22 km/jam," ujarnya.

