BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 2,5 Meter di Laut Sawu NTT Hari ini

MANGGARAI - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk untuk wilayah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (4/3/2024).

Kepala Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega-Manggarai Decky Irmawan memprakirakan, wilayah Manggarai hari ini umumnya berawan dan berpotensi turun hujan disertai petir dan angin kencang siang hingga sore hari.

"Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang disertai petir dan angin kencang yang terjadi pada siang hingga sore hari," ungkap Irmawan dalam keterangannya di Ruteng, Minggu (3/2/2024).

Irmawan lebih lanjut mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi saat beraktivitas di tengah laut, terutama di Laut Sawu. Pihaknya memprakirakan tinggi gelombang bisa mencapai 2,5 meter.

"Waspada tinggi gelombang laut yang bisa mencapai 2,5 meter di Laut Sawu bagian Utara. Angin bertiup dari Barat Laut-Timur Laut dengan kecepatan dapat mencapai 22 km/jam," ujarnya.