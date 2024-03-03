BMKG Ungkap Jenis dan Pemicu Gempa M4,9 yang Mengguncang Sukabumi

SUKABUMI - Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (2/3/2024) sekitar pukul 17.48 WIB merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar Bawah Laut.

Kepala BMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto, mengungkapkan hasil analisis BMKG yang menunjukkan bahwa gempa ini tergolong dangkal dengan kekuatan M4,9.

"Beberapa kecamatan mengalami getaran dengan Skala Intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa," kata Hartanto.

Episenter gempa terletak di laut, sekitar 64 km Tenggara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada koordinat 7.55 LS dan 106.68 BT, dengan kedalaman hiposenter mencapai 28 km.