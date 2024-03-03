Advertisement
HOME NEWS JABAR

BMKG Ungkap Jenis dan Pemicu Gempa M4,9 yang Mengguncang Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |03:02 WIB
BMKG Ungkap Jenis dan Pemicu Gempa M4,9 yang Mengguncang Sukabumi
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
SUKABUMI - Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (2/3/2024) sekitar pukul 17.48 WIB merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar Bawah Laut.

Kepala BMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto, mengungkapkan hasil analisis BMKG yang menunjukkan bahwa gempa ini tergolong dangkal dengan kekuatan M4,9.

"Beberapa kecamatan mengalami getaran dengan Skala Intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa," kata Hartanto.

 BACA JUGA:

Episenter gempa terletak di laut, sekitar 64 km Tenggara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada koordinat 7.55 LS dan 106.68 BT, dengan kedalaman hiposenter mencapai 28 km.

