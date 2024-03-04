Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Ledakan di Mako Brimob Surabaya Diduga Berasal dari Sisa Bahan Peledak

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |12:43 WIB
Ledakan di Mako Brimob Surabaya Diduga Berasal dari Sisa Bahan Peledak
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

SURABAYA - Ledakan dahsyat terjadi di kompleks Detasemen Gegana Satuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Jawa Timur, di Jalan Gresik, Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Senin (4/3/2024).

Dugaan sementara, sumber ledakan yang terjadi pukul 10.19 WIB, dari sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan atau disposal.

"Dugaan sementara sumber ledakan dari sisa bahan peledak yang belum dimusnahkan. Akan didisposal," ujar Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto.

Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas di Jalan Gresik, baik arah barat ke timur dan sebaliknya ditutup total. Beberapa petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya nampak mengamankan lokasi.

Untuk sementara, belum diketahui pasti mengenai penyebab ledakan dan kronologi kejadian. Jalan ditutup usai terjadi ledakan di Mako Gegana Brimob Polda Jatim Jalan ditutup usai terjadi ledakan.

(Angkasa Yudhistira)

      
Telusuri berita news lainnya
