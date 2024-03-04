Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sempat Dipiting dan Ditikam, Begini Aksi Heroik Karyawan Minimarket Gagalkan Perampokan

Jaka Samudra , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |15:41 WIB
Sempat Dipiting dan Ditikam, Begini Aksi Heroik Karyawan Minimarket Gagalkan Perampokan
Perampokan di minimarket (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

PASURUAN - Seorang karyawan minimarket di Kota Pasuruan, Jawa Timur, terekam kamera CCTV dianiya perampok yang ingin menguras brankas berisi uang puluhan juta rupiah.

Bahkan pelaku sempat menikam, memiting dan mencekik leher korban, lalu membanting ke lantai karena korban melakukan perlawanan.

Aksi heroik karyawan minimarket menggagalkan perampokan di tempat kerjaannya itu terekam CCTV. Tampak aksi perkelahian antara pelaku perampokan dan karyawan minimarket.

Dalam rekaman itu, pelaku pada awalnya berpura-pura hendak membeli sesuatu di minimarket. Keduanya sempat terlihat melakukan percakapan.

Sejurus kemudian, perampok yang mengenakan baju lengan panjang itu pun langsung menyerang pekerja minimarket tersebut. Tampak pelaku berhasil memiting korbannya dan karyawan minimarket. Namun korban melakukan perlawanan serius hingga perampok berhasil dibantingnya ke lantai.

Selanjutnya karyawan minimarket itu pun langsung keluar toko untuk meminta pertolongan.

Halaman:
1 2
      
