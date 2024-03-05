Yusuf Lakaseng: Kalau Hak Angket Berjalan Pasti Guncang Politik Kita

JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng menyatakan jika hak angket DPR tentang Pemilu 2024 bergulir akan mengguncang politik tanah air. Pasalnya, dalam pelaksanaan kontestasi politik itu marak terjadi kejanggalan.

"Menurut saya kalau ini (hak angket) berjalan pasti akan mengguncang politik kita , akan ada temuan besar bahwa memang ini adalah kecurangan yang bukan hanya TSM, tapi ada kejahatan yang dilakukan di dalam itu," kata Lakaseng kepada iNews Media Group, Selasa (5/3/2024).

Oleh karena itu, Lakaseng mendesak partai politik pengusung capres-cawapres 2024 01 dan 03 untuk benar-benar menggulirkan hak angket.

"Maka menurut saya ini adalah partai-partai PDIP, NasDem, PKB, PKS, dan PPP ini harus membuktikan di depan rakyat," ujarnya.

"Jangan sampai ini menjadi alat tawar kemudian untuk masuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, ini yang kami khawatir kan ada politik dagang sapi di situ," sambungnya.