Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

KBRI Havana Pastikan 7 WNI Aman Usai Kerusuhan dan Kekerasan yang Terjadi di Haiti

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |15:38 WIB
KBRI Havana Pastikan 7 WNI Aman Usai Kerusuhan dan Kekerasan yang Terjadi di Haiti
KBRI Havana pastikan WNI aman di Haiti meski kondisi terus memanas (Foto: Reuters)
A
A
A

HAITI – Kondisi Haiti masih bergejolak dengan banyaknya kerusuhan dan kekerasan yang terjadi sejak Februari lalu. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Havana, Kuba, dalam siaran pers mengatakan ada tujuh warga negara Indonesia (WNI) yang masih bertahan di sana.

KBRI Havana yang membawahi negara Haiti KBRI memastikan kondisi meraka dalam keadaan aman dan tempat mereka bekerja jauh dari wilayah konflik.

"KBRI mengimbau agar 7 WNI yang bekerja sebagai spa terapis untuk tetap waspada dan tidak keluar rumah akibat kondisi politik dan keamanan di ibu kota Haiti, Port au Prince," terang KBRI Havana dalam siaran pers.

Situasi yang memanas ini terjadi karena janji Perdana Menteri (PM) Ariel Henry untuk melaksanakan pemilu pada tanggal tersebut tidak dilaksanakan dengan alasan situasi keamanan di Haiti yang belum kondusif.

Seperti diektahui, Haiti mengumumkan keadaan darurat 72 jam pada Minggu (3/3/2024) setelah geng bersenjata menyerbu sebuah penjara besar. Setidaknya 12 orang tewas dan sekitar 3.700 narapidana melarikan diri dalam pembobolan penjara tersebut.

Pernyataan pemerintah mengatakan dua penjara yakni satu di Port-au-Prince dan satu lagi di dekat Croix des Bouquets, diserbu pada akhir pekan.

Para pemimpin geng menuntut pengunduran diri Henry, yang keberadaannya tidak diketahui sejak ia melakukan perjalanan ke Kenya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025864/terlibat-pencucian-uang-pengadilan-as-jatuhkan-hukuman-penjara-35-tahun-ke-mantan-pemimpin-geng-haiti-AiubcCgK6j.jpg
Terlibat Pencucian Uang, Pengadilan AS Jatuhkan Hukuman Penjara 35 Tahun ke Mantan Pemimpin Geng Haiti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/18/2989885/nasib-anak-anak-haiti-terjebak-dalam-kekerasan-geng-kriminal-yang-brutal-direkrut-hingga-dibunuh-jika-kabur-X7AZyprjs9.jpg
Nasib Anak-Anak Haiti Terjebak dalam Kekerasan Geng Kriminal yang Brutal, Direkrut hingga Dibunuh jika Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989602/500-kelompok-ham-desak-as-stop-deportasi-warga-haiti-yang-kabur-dari-perang-geng-kriminal-R7va4jqc5X.jpg
500 Kelompok HAM Desak AS Stop Deportasi Warga Haiti yang Kabur dari Perang Geng Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989326/senjata-dari-as-mengalir-deras-ke-ibu-kota-haiti-picu-peningkatan-kekerasan-KBdhE0TpQr.jpg
Senjata dari AS Mengalir Deras ke Ibu Kota Haiti, Picu Peningkatan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/18/2984810/kekerasan-di-haiti-kian-memanas-as-umumkan-penerbangan-lewat-pesawat-charter-untuk-warganya-yang-terdampar-wYoQquoFzg.jpg
Kekerasan di Haiti Kian Memanas, AS Umumkan Penerbangan Lewat Pesawat Charter untuk Warganya yang Terdampar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/18/2983062/ibu-kota-haiti-tetap-tenang-hingga-hari-ke-2-usai-pm-henry-mundur-akibat-kekerasan-geng-kriminal-as-awasi-transisi-pemerintahan-Db2fL723De.jpg
Ibu Kota Haiti Tetap Tenang hingga Hari ke-2 Usai PM Henry Mundur Akibat Kekerasan Geng, AS Awasi Transisi Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement