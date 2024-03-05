Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Viral Oknum Camat di Ogan Ilir Berbuat Mesum dengan ASN

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |18:46 WIB
Viral Oknum Camat di Ogan Ilir Berbuat Mesum dengan ASN
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

PALEMBANG - Viral di media sosial (medsos) WhatsApp video berurasi 7 menit 39 detik memperlihatkan aksi oknum camat di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, diduga mesum dengan seorang pegawai ASN di ruang kerjanya.

Dari tangkap layar video terlihat oknum camat berinisial AR itu awalnya duduk di ruang kerja dengan hanya mengenakan kaus dalam. Lalu, masuklah seorang wanita yang mengenakan baju Korpri dan celana panjang hitam.

Dan tidak lama kemudian, camat AR lantas menutup gorden jendela dan mengunci pintu ruangan. Kemudian camat tersebut nampak membuka celana dan mengajak sang perempuan ke belakang lemari.

Saat itu, tidak diketahui persis apa yang mereka lakukan karena sudut ruangan yang dituju tidak terjangkau jelas kamera. Hanya terlihat saat keduanya telah mengenakan baju. Namun si wanita belum mengenakan celana.

Tak lama kemudian, setelah keduanya mengenakan pakaian lengkap, mereka lantas keluar meninggalkan ruangan tersebut.

Terpisah, Camat berinisial AR, mengatakan video yang tersebut tidak benar. Menurutnya, video yang beredar sudah diedit atau dipotong-potong dan digabungkan.

"Kalau video itu dari CCTV, maka yang memasangnya masuk ruangan dan tanpa seizin kami," katanya.

Dikatakan AR, kalau melihat dalam video mengenakan baju Korpri maka rekaman itu diambil pada saat 17 Januari 2024 dalam kegiatan apel gabungan. Kondisi kantor juga pada saat itu ramai.

Menurutnya, mereka tidak hanya berdua saat peristiwa itu. Melainkan ada staf berinisial AS yang bertugas sebagai tukang ketik berkas.

Halaman:
1 2
      
Oknum Camat mesum viral
