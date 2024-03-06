Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Persiapan Ramadhan di Israel Batal karena Netanyahu Diduga Menderita Flu

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |16:21 WIB
Persiapan Ramadhan di Israel Batal karena Netanyahu Diduga Menderita Flu
PM Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan flu sehingga persiapan Ramadhan di Israel dibatalkan (Foto: Pool/AFP)
A
A
A

ISRAEL - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu membatalkan sesi persiapan Ramadhan yang dijadwalkan Senin (04/03/2024).

Melansir The New Arab, pembatalan ini dilakukan karena Netanyahu tengah sakit flu. Tidak hanya absen pada persiapan Ramadhan, ia juga tidak hadir dalam dua pertemuan tambahan pada Minggu (3/3/2024) dan Senin (4/4/2024).

Hal ini terjadi setelah Media Israel melaporkan pada pekan lalu, bahwa Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, tidak diizinkan untuk mencegah warga Palestina untuk solat di Masjid Al-Aqsa selama Ramadhan.

Berdasarkan laporan Channel 12 Israel, kabinet perang termasuk Netanyahu menetapkan mereka akan menjadi satu-satunya otoritas dalam kebijakan mengenai tempat suci umat Muslim.

Tidak hanya itu, penyiar mengatakan bahwa polisi bertanggung jawab utnuk menentukan batasan umat Muslim yang diperbolehkan masuk ke tempat suci, dengan pertimbangan keamanan saja.

Ben-Gvir telah disebut telah memohon kepada polisi untuk mengizinkan beberapa ribu umat Islam mengunjungi situs tersebut selama bulan Ramadhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186944/pm_israel_benjamin_netanyahu-U4X3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Netanyahu Minta Ampun ke Presiden Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185474/israel-F48E_large.jpg
Serangan Udara Israel di Beirut Tewaskan Komandan Senior Hizbullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182382/zohran-yiE1_large.jpg
Zohran Mamdani Pimpin New York Bisa Jadi Bencana bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443/tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198/mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726/gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement