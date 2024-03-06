Persiapan Ramadhan di Israel Batal karena Netanyahu Diduga Menderita Flu

ISRAEL - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu membatalkan sesi persiapan Ramadhan yang dijadwalkan Senin (04/03/2024).

Melansir The New Arab, pembatalan ini dilakukan karena Netanyahu tengah sakit flu. Tidak hanya absen pada persiapan Ramadhan, ia juga tidak hadir dalam dua pertemuan tambahan pada Minggu (3/3/2024) dan Senin (4/4/2024).

Hal ini terjadi setelah Media Israel melaporkan pada pekan lalu, bahwa Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, tidak diizinkan untuk mencegah warga Palestina untuk solat di Masjid Al-Aqsa selama Ramadhan.

Berdasarkan laporan Channel 12 Israel, kabinet perang termasuk Netanyahu menetapkan mereka akan menjadi satu-satunya otoritas dalam kebijakan mengenai tempat suci umat Muslim.

Tidak hanya itu, penyiar mengatakan bahwa polisi bertanggung jawab utnuk menentukan batasan umat Muslim yang diperbolehkan masuk ke tempat suci, dengan pertimbangan keamanan saja.

Ben-Gvir telah disebut telah memohon kepada polisi untuk mengizinkan beberapa ribu umat Islam mengunjungi situs tersebut selama bulan Ramadhan.