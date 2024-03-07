Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apa Sebetulnya Tujuan Geng Kriminal di Haiti?

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |10:43 WIB
Apa Sebetulnya Tujuan Geng Kriminal di Haiti?
Apa sebetulnya tujuan geng kriminal di Haiti? (Foto: Reuters)
A
A
A

HAITI Kekerasan dan kerusuhan sudah berlangsung selama bertahun-tahun di Haiti. Situasi di negara termiskin di Benua Amerika ini semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Geng-geng kriminal sudah menguasai hampir 80% wilayah di ibu kota Port-au-Prince.

Lalu, sebetulnya apa tujuan geng kriminal itu melakukan teror di Haiti? Dikutip BBC, tidak jelas apa tujuan jangka panjang pemimpin geng terkenal Jimmy ‘Barbecue’ Chérizier dalam melakukan aksinya meneror Haiti. Pada Selasa (5/3/2024) dia mendesak rakyat Haiti untuk bersatu.

“Haiti akan menjadi surga bagi kita semua, atau neraka bagi kita semua,” katanya kepada wartawan sambil mengenakan rompi antipeluru.

Kendati demikian, saat ini, untuk jangka pendeknya, geng kriminal mendesak Perdana Menteri (PM) Ariel Henry segera mundur. Bahkan pemimpin geng di balik kekerasan yang melanda ibu kota Haiti, Jimmy ‘Barbecue’ Chérizier telah memperingatkan akan terjadi "perang saudara" jika Henry tidak mundur.

‘Barbecue’ memperingatkan pada Selasa (5/3/2024) bahwa jika Henry tidak mengundurkan diri, pihaknya akan akan langsung menuju perang saudara yang akan mengarah pada genosida.

Hal ini diungkapkan saat anggota gengnya mencoba merebut bandara ibu kota untuk mencegah Henry kembali dari luar negeri.

Peningkatan kekerasan terbaru dimulai pada Kamis (29/2/2024), ketika PM melakukan perjalanan ke Nairobi untuk membahas pengiriman pasukan keamanan multinasional pimpinan Kenya ke Haiti.

Di masa lalu, ia pernah menyarankan pembentukan "dewan tetua", sekelompok perwakilan masyarakat sipil dari berbagai wilayah, untuk menggantikan perdana menteri.

Haiti tidak memiliki pejabat pemerintah terpilih. Tidak ada pemilu yang diadakan sejak tahun 2016 di negara ini.

