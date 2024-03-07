JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 2,4 terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024) dini hari.
"Gempa magnitudo 2,4 di 22 km tenggara Kabupaten Bandung," tulis akun resmi media sosial X BMKG, dikutip Kamis (7/3/2024).
Gempa di Kabupaten Bandung terjadi pada oukul 04.14 WIB pada kedalaman 10 km.
"Disclaimer informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.
(Qur'anul Hidayat)