HOME NEWS NUSANTARA

Diterjang Hujan Angin, Dua Rumah di Lebak Ambruk

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |19:40 WIB
Diterjang Hujan Angin, Dua Rumah di Lebak Ambruk
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

LEBAK - Hujan disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sejak Kamis, (7/3/2024). Tercatat dua rumah mengalami rusak berat alias ambruk.

Adalah milik Kasiman (53) warga Kampung Babakan, Desa Cipadang, Kecamatan Cileles dan Yayan warga Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Keduanya merupakan seorang buruh.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan kedua rumah tersebut ambruk setelah hujan disertai angin kencang melanda. Terlebih bangunan rumah mereka yang terbilang sudah lapuk.

"Tim sudah di lokasi untuk evakuasi, sementara kedua keluarga menginap di rumah anak dan saudaranya masing-masing,"kata Febby saat dihubungi.

Febby memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat ini pemerintah daerah tengah melakukan assessment terhadap kedua keluarga korban.

"Kalau logistik sudah kita distribusikan. Memang cuaca ekstrem dua hari ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap warga Lebak, selain banjir ada juga longsor, karena itu kita minta masyarakat untuk tetap waspada,"tandasnya.

(Awaludin)

      
