Dua Rumah di Lebak Tergerus Longsor, Satu Kondisinya Mengkhawatirkan

LEBAK - Dua rumah di Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten rusak tergerus longsor, Jumat (8/3/2024). Keduanya tertimbun longsoran tembok penahan tanah (TPT).

Peristiwa itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 17.30 WIB. Saat itu kondisi cuaca di wilayah sekitar tengah turun hujan.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan, terdapat dua rumah yang mengalami kerusakan akibat tergerus longsor. Sedangkan 1 lainnya dalam kondisi mengkhawatirkan.

"Data detailnya masih kita inventarisir. Jadi itu TPT longsor usai diguyur hujan lalu menimpa dua rumah dibawahnya. Sedangkan satu rumah di atas TPT saat ini kondisinya menggantung," kata Febby saat dihubungi.

Menurut Febby, tim relawan di lapangan telah di lokasi untuk melakukan pendataan juga evakuasi. Memang, terdapat empat rumah lainnya lagi yang terancam terdampak longsor.

"Bantuan logistik segera didistribusikan berikut assessment," tandasnya.

(Awaludin)