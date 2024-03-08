Pencarian Pesawat Smart Air, Basarnas Dapat Info Ada Suara Dentuman di Malinau

TARAKAN - Pesawat kargo milik maskapai penerbangan Smart Air PK SNE jenis PC-6 Pilatus yang hilang kontak hingga Jumat (8/3/2024) malam masih belum ditemukan keberadaannya.

Diduga pesawat yang mengangkut logistik sembako tersebut hilang kontak setelah take off dari Bandara Juwata Tarakan pada Jumat pagi pukul 08.00 Wita.

Rencananya pesawat nahas tersebut akan menuju Binuang dan dijadwalkan landing pukul 09.20 Wita. Namun, dalam penerbangan, pesawat yang ditumpangi dua awak ini hilang kontak pukul 08.55 Wita.

Kepala Basarnas Tarakan, Syahril menjelaskan, pesawat ditumpangi dua awak. Masing-masing pilot Muhammad Yusuf dan seorang engineering bernama Deni.

Setelah dilaporkan hilang kontak, Tim SAR dari Basarnas dan kepolisian serta TNI langsung melalukan pencarian. Pada Jumat sore, pihak Basarnas sempat menerima informasi dari warga di Krayan, Malinau, Kalimantan Utara bahwa terdengar dentuman.

Namun, pihaknya masih menyelidiki informasi tersebut. Sedangkan pencarian dihentikan pada Jumat petang akibat lokasi pencarian berkabut. Tim SAR akan kembali melakukan pencarian pada Sabtu 9 Maret 2024 pagi.

(Arief Setyadi )