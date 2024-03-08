Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Empat Narapidana Terorisme Lapas Pasir Putih Nusakambangan Ikrar Setia NKRI

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |06:24 WIB
Empat Narapidana Terorisme Lapas Pasir Putih Nusakambangan Ikrar Setia NKRI
A
A
A

CILACAP - Sebanyak 4 narapidana terorisme (napiter) Lembaga Pemasyarakatan High Risk Kelas IIA Pasir Putih, Nusakambangan, Cilacap, Jateng, menyatakan ikrar setia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kamis (7/3/2024).

Empat napiter itu berinisial W, L, E dan H. Prosesinya dihadiri Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng Kadiyono.

Kepala Lapas Pasir Putih Enjat Lukmanul Hakim mengemukakan 4 napiter itu telah melalui proses pembinaan intensif sesuai standar operasional prosedur (SOP) selama beberapa bulan.

“Mereka mendapatkan pemahaman tentang ajaran Islam yang benar dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI,” kata Enjat pada keterangannya.

Dia berterimakasih kepada Kadivpas Kemenkumham Jateng dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Nusakambangan yang hadir pada kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah hari ini empat napiter telah menyatakan ikrar setia NKRI, menyadari kesalahannya dan bertekad untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi NKRI,” lanjutnya.

Ikrar ini merupakan puncak dari proses deradikalisasi dan pembinaan yang dilakukan berdasarkan prinsip sinergi antara penegak hukum terkhusus yang menangani terorisme.

Kadivpas Kemenkumham Jateng Kadiyono menjelaskan proses pembinaan ini salah satunya bertujuan untuk mengembalikan pemahaman narapidana terorisme tentang Islam yang rahmatan lil alamin, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Pasir Putih dan stake holder terkait yang telah bekerja keras dan ikhlas dalam melaksanakan pembinaan narapidana terorisme. Kepada para narapidana terorisme yang telah menyatakan ikrar setia kepada NKRI, saya ucapkan selamat,” ungkap Kadiyono.

Kadivpas menyampaikan pesan "Ikrar ini merupakan awal baru bagi kalian untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pemerintah dan masyarakat siap menerima kalian dengan tangan terbuka. Manfaatkan kesempatan ini untuk menebus kesalahan dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara".

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189518//terorisme-BPmL_large.jpg
Blak-blakkan, Eks Napiter Bongkar Cara Kelompok Teroris Kelola Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186890//terorisme-JXN1_large.jpg
Kasus Ledakan SMAN 72, Pakar UI Bongkar Strategi Radikalisasi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185708//donald_trump-8X9y_large.jpg
Trump Bakal Labeli Cabang-Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184840//ammar_zoni-0I9l_large.jpg
Dokter Kamelia Kecewa Belum Bisa Jenguk Ammar Zoni di Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396//bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370//kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement