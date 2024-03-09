Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Parah! Kakek 62 Tahun di Lampung Pamer Kemaluan kepada Anak Tetangganya

Yuswantoro , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |17:50 WIB
Parah! Kakek 62 Tahun di Lampung Pamer Kemaluan kepada Anak Tetangganya
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

LAMPUNG TIMUR - Pihak Kepolisian Polsek Batanghari Nuban, Lampung Timur, menangkap seorang pria diduga melakukan aksi pornografi.

Kapolres Lampung Timur, AKBP M Rizal Muchtar, melalui Kasi Humas AKP Holili menyampaikan, inisial tersangka adalah SM (62) warga Kecamatan Batanghari Nuban.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tersangka pada pertengahan Januari 2024 lalu, diduga nekat memamerkan kemaluan dari dekat pintu dapur rumahnnya, kepada putri tetangganya, sehingga mengakibatkan korban mengalami trauma.

"Peristiwa dugaan aksi pornografi itu, sempat direkam melalui telepon genggam," kata Holili, Sabtu (9/3/2024).

Selanjutnya, kata dia, rekaman tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian, sebagai barang bukti, untuk melengkapi berkas penyelidikan terkait dugaan tindak pidana tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lampung kemaluan Pamer Kemaluan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/340/3162883//pembunuhan-aM5v_large.jpg
Pembunuh Kakek di Lampung Ditangkap, Pelaku Ngaku Belajar Ilmu Kebal Halusinasi seperti Diajak Duel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661//pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999//pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905//pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/340/3157833//pemerkosaan-n1hU_large.jpg
Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/340/3156594//pencabulan-WCjt_large.jpg
Iming-imingi Buah Cherry, Pria Lansia Tega Cabuli Anak Tetangga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement