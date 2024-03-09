Advertisement
HOME NEWS JATIM

Lansia 66 Tahun di Malang Tewas Tersengat Listrik saat Perbaiki Rumah Anaknya

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |16:26 WIB
Lansia 66 Tahun di Malang Tewas Tersengat Listrik saat Perbaiki Rumah Anaknya
Illustrasi (foto: dok freepik)
MALANG - Satu orang lansia di Malang tewas tersengat listrik saat membenahi genteng atap rumah. Korban atas nama Abdul Rohman (66) merupakan warga Jalan Jalan Raya Candi II GG. Flamboyan, Nomor 43 RT 01 RW 002 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdiyanto mengatakan, korban Abdul Rohman ini awalnya membenarkan genteng di atap rumah anaknya, di Jalan Bandulan Gang VIII Nomor 532, RT 04 RW 01, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sekitar pukul 12.30 WIB. Tapi tak berselang lama cuaca hujan gerimis intensitas sedang.

"Setengah jam setelah mulai memperbaiki genteng di atap rumah anaknya peristiwa ini terjadi," ucap Yudi Risdiyanto, saat dikonfirmasi MPI, Sabtu (9/3/2024).

Yudi menambahkan, saat memperbaiki genteng rumah anaknya ada kabel PLN di atap genteng. Diduga korban menyentuh kabel itu dalam keadaan basah, sehingga langsung tersengat listrik.

"Saat itu cuaca memang sedang hujan gerimis. Dugaannya karena basah korban ini menyentuh kabel PLN yang ada di atap rumah anaknya," ujarnya.

Abdul Rohman pun langsung tersengat listrik dan sekarat seketika. Korban sempat beberapa saat di atas rumah karena warga tak berani mengevakuasi korban. Proses evakuasi korban terlebih dahulu mematikan aliran listrik di sekitar lokasi kejadian.

