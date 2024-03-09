Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Geger Aksi Kejar-kejaran Pelaku Begal Payudara Wanita Cantik di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |23:57 WIB
Geger Aksi Kejar-kejaran Pelaku Begal Payudara Wanita Cantik di Malang
Kejar-kejaran pelaku begal payudara dan korbannya (Foto: Ist/Avirista M)
A
A
A

MALANG - Aksi begal payudara ke pengendara motor perempuan viral di media sosial. Peristiwa tersebut disinyalir terjadi di jalan alternatif Taman Rekreasi Sengkaling yang menghubungkan antara Jalan Raya Dau dengan Jalan Raya Tegalgondo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Video itu direkam terduga korban begal yang sempat memberikan perlawanan ke terduga pelaku. Pada video yang beredar itu terlihat aksi kejar-kejaran antara terjadi antara terduga pelaku dengan korban, dan beberapa pemotor yang melintas.

Dari informasi yang dihimpun peristiwa kejar-kejaran itu terjadi pada Jumat 8 Maret pukul 20.20 WIB. Korban perempuan cantik saat itu tengah berkendara di Jembatan Sengkaling, yang menjadi jalur alternatif Kabupaten Malang menuju Kota Malang, yakni antara Jalan Raya Tegalgondo ke Jalan Raya Mulyoagung, Dau, Kabupaten MalaBACA JUGA:

Lagi Beli Somay, Pemotor di Bogor Dibegal dan Dibacokng.

Korban perempuan yang mengenakan baju piyama lengan panjang, jaket, dan jilbab, tiba-tiba dipepet seorang pengendara sepeda motor. Kemudian, pengendara motor tersebut diduga memegang payudara pengendara perempuan tersebut.

Korban yang tidak terima, lalu mengejar terduga pelaku hingga traffic light di sekitar Begawan Apartment di Jalan Raya Tlogomas, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Aksi kejar-kejaran ini sempat direkam oleh korban, tapi terduga pelaku berhasil kabur.

Halaman:
1 2
      
