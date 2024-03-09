Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jalan Provinsi Cisolok Sukabumi Amblas, Arus Lintas Jawa Barat-Banten Terhambat

Ilham Nugraha , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |15:48 WIB
Jalan Provinsi Cisolok Sukabumi Amblas, Arus Lintas Jawa Barat-Banten Terhambat
Jalan di Sukabumi amblas (foto: dok ist)
SUKABUMI - Jalan provinsi yang melintasi Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, mengalami amblas sekitar 1 meter. Kejadian ini menghambat arus lalu lintas Jawa Barat - Banten via Cisolok Sukabumi, terutama yang menuju Bayah Banten.

Seorang warga setempat, Ujang Rahman menjelaskan, awalnya amblasnya hanya beberapa centimeter, namun terus menerus bergerak hingga mencapai 1 meter. Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicu utama kejadian ini.

"Kejadiannya itu subuh tadi, awalnya cuma beberapa centimeter cuma kini semakin bergerak hingga mencapai 1 meter," kata Ujang Rahman, Sabtu (9/3/2024).

Kondisi jalan yang berada di areal perbukitan tersebut kini tidak dapat dilalui kendaraan berat, menyebabkan hampir seluruh badan jalan alami amblas.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
