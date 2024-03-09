Jalan Provinsi Cisolok Sukabumi Amblas, Arus Lintas Jawa Barat-Banten Terhambat

SUKABUMI - Jalan provinsi yang melintasi Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, mengalami amblas sekitar 1 meter. Kejadian ini menghambat arus lalu lintas Jawa Barat - Banten via Cisolok Sukabumi, terutama yang menuju Bayah Banten.

Seorang warga setempat, Ujang Rahman menjelaskan, awalnya amblasnya hanya beberapa centimeter, namun terus menerus bergerak hingga mencapai 1 meter. Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicu utama kejadian ini.

"Kejadiannya itu subuh tadi, awalnya cuma beberapa centimeter cuma kini semakin bergerak hingga mencapai 1 meter," kata Ujang Rahman, Sabtu (9/3/2024).

Kondisi jalan yang berada di areal perbukitan tersebut kini tidak dapat dilalui kendaraan berat, menyebabkan hampir seluruh badan jalan alami amblas.