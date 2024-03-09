Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bobotoh Bubar, Arus Lalu Lintas di Bandung Mulai Normal

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |22:22 WIB
Bobotoh Bubar, Arus Lalu Lintas di Bandung Mulai Normal
Bobotoh rayakan kemenangan Persib Bandung (Foto: Agus Warsudi)
BANDUNG - Kemenangan Persib Bandung melawan Persija Jakarta dengan skor 2-1 membuat pendukung atau bobotoh, euforia, Sabtu (9/3/2024) malam. Mereka pun melakukan aksi menyalakan flare dan memblokade beberapa titik jalan di Kota Bandung.

Aksi bobotoh dimulai sejak pukul 18.00 WIB seusai laga Persib melawan Persija di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Mereka melakukan konvoi hingga menyebabkan kemacetan di beberapa titik.

"Ada beberapa titik tadi, lampu merah-gerbang Tol Pasteur, Flyover Pasupati, Taman Cikapayang, Jalan Ir H Juanda (Dago) dan Tamansari. Banyak yang menyalakan flare, sehingga membuat kemacetan," kata Kasat Lantas Polrestabes Bandung AKBP Eko Iskandar, Sabtu.

AKBP Eko Iskandar menyatakan penyebab kemacetan karena bobotoh Persib Bandung memenuhi badan jalan dengan sepeda motor. "Massa dari pendukung (Persib) turun ke jalan. Tidak ada yang mengkoordinir," ujar AKBP Eko Iskandar.

Saat ini, ujar Kasatlantas, walaupun masih terjadi kemacetan, namun arus lalu lintas mulai lancar. Sejumlah bobotoh berangsur membubarkan diri.

"Saat ini, sudah mulai membubarkan diri (di keseluruhan titik," tutur Kasatlantas.

Sementara itu, seorang warga Naufal Fauzan mengatakan, ia tengah dalam perjalanan dari Cigadung menuju Kota Cimahi. Di perjalanan ia terjebak kemacetan sepanjang jalur dari Bandung ke Cimahi.

"Tadi berangkat jam setengah 7 malam, macet mulai dari Flyover Pasupati sampai dekat exit tol. Hampir dua jam tadi itu," kata Naufal.

