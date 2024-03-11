Melawan saat Ditangkap, Pengedar Narkoba Tewas Usai Lompat dari Motor Polisi

FLORES TIMUR - Seorang pria terduga pengedar narkoba, RO tewas usai lompat dari sepeda motor polisi saat ditangkap di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

RO adalah warga Desa Narasaosina, Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur. Dia ditangkap aparat Kepolisian Resor (Polres) Flores Timur, Sabtu (9/3/2024) sore.

Kapolres Flores Timur AKBP I Nyoman Putra Sandita mengungkapkan, RO tiba-tiba melompat dari sepeda motor saat polisi sedang membawanya menuju Pelabuhan Tobilota.

BACA JUGA:

"Saat tiba di Desa Baniona, Kecamatan Wotanulumado, terduga pelaku mengamuk dan berusaha melawan petugas lalu melompat dari motor," ungkap AKBP Sandita, Minggu (10/3/2024).

Pelaku lantas terbentur keras di aspal sampai mengalami luka serius di bagian kepala. Nyawanya tidak tertolong walau sempat ditangani medis. RO sempat dibawa ke Puskesmas Baniona, kemudian dirujuk ke RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, namun nyawanya tidak tertolong.

BACA JUGA:

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan urine, AKBP Sandita menyebut RO positif mengkonsumsi narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

Dari tangan pelaku, aparat mengamankan 19 paket Sabu seberat 3,21 gram dan uang tunai Rp6.870.000. Selain itu juga diamankan 1 buah pemantik, 2 buah pipet kaca, 1 unit telepon seluler, dan tas.