Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Melawan saat Ditangkap, Pengedar Narkoba Tewas Usai Lompat dari Motor Polisi

Ponsius Econg , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |03:34 WIB
Melawan saat Ditangkap, Pengedar Narkoba Tewas Usai Lompat dari Motor Polisi
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

FLORES TIMUR - Seorang pria terduga pengedar narkoba, RO tewas usai lompat dari sepeda motor polisi saat ditangkap di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

RO adalah warga Desa Narasaosina, Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur. Dia ditangkap aparat Kepolisian Resor (Polres) Flores Timur, Sabtu (9/3/2024) sore.

Kapolres Flores Timur AKBP I Nyoman Putra Sandita mengungkapkan, RO tiba-tiba melompat dari sepeda motor saat polisi sedang membawanya menuju Pelabuhan Tobilota.

 BACA JUGA:

"Saat tiba di Desa Baniona, Kecamatan Wotanulumado, terduga pelaku mengamuk dan berusaha melawan petugas lalu melompat dari motor," ungkap AKBP Sandita, Minggu (10/3/2024).

Pelaku lantas terbentur keras di aspal sampai mengalami luka serius di bagian kepala. Nyawanya tidak tertolong walau sempat ditangani medis. RO sempat dibawa ke Puskesmas Baniona, kemudian dirujuk ke RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, namun nyawanya tidak tertolong.

 BACA JUGA:

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan urine, AKBP Sandita menyebut RO positif mengkonsumsi narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

Dari tangan pelaku, aparat mengamankan 19 paket Sabu seberat 3,21 gram dan uang tunai Rp6.870.000. Selain itu juga diamankan 1 buah pemantik, 2 buah pipet kaca, 1 unit telepon seluler, dan tas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106/polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement