Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Gempa Berturut-turut Guncang 2 Kabupaten di Pulau Timor NTT

Ponsius Econg , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |01:41 WIB
2 Gempa Berturut-turut Guncang 2 Kabupaten di Pulau Timor NTT
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

NTT - Dua gempa bumi terkini mengguncang 2 wilayah kabupaten di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa berturut-turut di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan kemudian di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Gempa bumi terkini berkekuatan Magnitudo (M) 3,5 menggoyang Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, Senin (11/3/2024) dini hari, pukul 00:38:05 WIB (01:38:05 WITA).

Pusat gempa terpantau berada di 18 km Timur Laut Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, pada kedalaman 10 km. Koordinat gempa berada pada 9,61 derajat Lintang Selatan (LS) dan 124,44 derajat Bujur Timur (BT).

 BACA JUGA:

"#Gempa Mag:4.3, 11-Mar-2024 00:38:05WIB, Lok:9.61LS, 124.44BT (18 km TimurLaut TIMORTENGAHSEL-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG, Senin (11/3/2024) dini hari.

Kurang-lebih 4 menit sebelumnya, gempa berkekuatan Magnitudo 3,1 mengguncang Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, Senin (11/3/2024) pukul 00:34:46 WIB (01:34:46 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa gempa terpantau berpusat pada kedalaman 10 kilometer, di posisi 20 km Barat Daya Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT.

BACA JUGA:

Breaking News! Gempa M6,0 Guncang Pulau Karatung 

Koordinat gempa ini berada pada 9,60 derajat Lintang Selatan (LS) dan 124,48 derajat Bujur Timur (BT). Informasi gempa ini disampaikan melalui akun media sosial X (Twitter) resmi BMKG, Senin (11/3/2024) dini hari.

"#Gempa Mag:3.1, 11-Mar-2024 00:34:46WIB, Lok:9.60LS, 124.48BT (20 km BaratDaya TIMORTENGAHUT-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa NTT Gempa Bumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202/gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179/gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088/gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190824/gempa-JosH_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Sulawei Utara, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803/gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189836/gempa-wfQj_large.jpg
Gempa Magnitudo 5 Guncang Boven Digoel Papua Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement