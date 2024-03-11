2 Gempa Berturut-turut Guncang 2 Kabupaten di Pulau Timor NTT

NTT - Dua gempa bumi terkini mengguncang 2 wilayah kabupaten di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa berturut-turut di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan kemudian di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Gempa bumi terkini berkekuatan Magnitudo (M) 3,5 menggoyang Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, Senin (11/3/2024) dini hari, pukul 00:38:05 WIB (01:38:05 WITA).

Pusat gempa terpantau berada di 18 km Timur Laut Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, pada kedalaman 10 km. Koordinat gempa berada pada 9,61 derajat Lintang Selatan (LS) dan 124,44 derajat Bujur Timur (BT).

"#Gempa Mag:4.3, 11-Mar-2024 00:38:05WIB, Lok:9.61LS, 124.44BT (18 km TimurLaut TIMORTENGAHSEL-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG, Senin (11/3/2024) dini hari.

Kurang-lebih 4 menit sebelumnya, gempa berkekuatan Magnitudo 3,1 mengguncang Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, Senin (11/3/2024) pukul 00:34:46 WIB (01:34:46 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa gempa terpantau berpusat pada kedalaman 10 kilometer, di posisi 20 km Barat Daya Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT.

Koordinat gempa ini berada pada 9,60 derajat Lintang Selatan (LS) dan 124,48 derajat Bujur Timur (BT). Informasi gempa ini disampaikan melalui akun media sosial X (Twitter) resmi BMKG, Senin (11/3/2024) dini hari.

"#Gempa Mag:3.1, 11-Mar-2024 00:34:46WIB, Lok:9.60LS, 124.48BT (20 km BaratDaya TIMORTENGAHUT-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.