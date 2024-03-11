Gempa M3,7 Guncang Timor Tengah Selatan NTT

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,7 mengguncang Timor Tengah Selatan, NTT, pukul 04.24 WIB, Senin (11/3/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 9.65 LS, 124.48 BT dengan pusat gempa 15 Km Timur Laut Timor Tengah Selatan, NTT. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

