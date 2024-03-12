Perusahaan Startup Senjata Hipersonik Uji Coba Rudal untuk Pentagon

WASHINGTON - Castelion, sebuah perusahaan rintisan yang mencoba membuat senjata hipersonik untuk Pentagon, menguji sistemnya untuk pertama kalinya.

Hal ini diungkapkan Castelion kepada Reuters pada Senin (11/3/2024), ketika semakin banyak pembuat senjata hipersonik kecil yang menantang kontraktor pertahanan besar dengan senjata yang lebih murah dan produk yang dihasilkan dengan cepat.

Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok terlibat dalam perlombaan senjata untuk mengembangkan senjata hipersonik paling mematikan, yang bergerak di atmosfer bagian atas dengan kecepatan lebih dari lima kali kecepatan suara dan dirancang untuk menghindari pertahanan tradisional.

“Uji uji terbang ini, yang pertama dari banyak rencana yang direncanakan pada tahun ini, menunjukkan pendekatan pengembangan kami yang pesat dan merupakan tonggak sejarah besar bagi perusahaan. Kami kini memiliki platform uji hipersonik berbiaya rendah yang siap diluncurkan sesuai permintaan,” terang Bryon Hargis, CEO Castelion dan salah satu pendiri, kepada Reuters dalam sebuah pernyataan.

Perusahaan-perusahaan AS seperti Castelion, unit Raytheon RTX, dan Lockheed Martin semuanya bekerja untuk mengembangkan senjata kelas baru, yang akan menghasilkan kontrak besar jika produksi dapat ditingkatkan.

Perusahaan swasta AS Stratolaunch pada hari Sabtu mengatakan pihaknya telah berhasil menyelesaikan penerbangan bertenaga pertama dari kendaraan uji hipersonik Talon-A yang dapat digunakan kembali.

Castelion sudah memiliki kontrak dengan Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS, kata perusahaan itu kepada Reuters dalam sebuah pernyataan mengenai uji coba tersebut, yang tidak termasuk alat peledak, yang dilakukan pada Sabtu (9/3/2024).