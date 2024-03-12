Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perusahaan Startup Senjata Hipersonik Uji Coba Rudal untuk Pentagon

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |19:14 WIB
Perusahaan Startup Senjata Hipersonik Uji Coba Rudal untuk Pentagon
Perusahaan startup senjata hipersonik uji coba rudal untuk Pentagon (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Castelion, sebuah perusahaan rintisan yang mencoba membuat senjata hipersonik untuk Pentagon, menguji sistemnya untuk pertama kalinya.

Hal ini diungkapkan Castelion kepada Reuters pada Senin (11/3/2024), ketika semakin banyak pembuat senjata hipersonik kecil yang menantang kontraktor pertahanan besar dengan senjata yang lebih murah dan produk yang dihasilkan dengan cepat.

Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok terlibat dalam perlombaan senjata untuk mengembangkan senjata hipersonik paling mematikan, yang bergerak di atmosfer bagian atas dengan kecepatan lebih dari lima kali kecepatan suara dan dirancang untuk menghindari pertahanan tradisional.

“Uji uji terbang ini, yang pertama dari banyak rencana yang direncanakan pada tahun ini, menunjukkan pendekatan pengembangan kami yang pesat dan merupakan tonggak sejarah besar bagi perusahaan. Kami kini memiliki platform uji hipersonik berbiaya rendah yang siap diluncurkan sesuai permintaan,” terang Bryon Hargis, CEO Castelion dan salah satu pendiri, kepada Reuters dalam sebuah pernyataan.

Perusahaan-perusahaan AS seperti Castelion, unit Raytheon RTX, dan Lockheed Martin semuanya bekerja untuk mengembangkan senjata kelas baru, yang akan menghasilkan kontrak besar jika produksi dapat ditingkatkan.

Perusahaan swasta AS Stratolaunch pada hari Sabtu mengatakan pihaknya telah berhasil menyelesaikan penerbangan bertenaga pertama dari kendaraan uji hipersonik Talon-A yang dapat digunakan kembali.

Castelion sudah memiliki kontrak dengan Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS, kata perusahaan itu kepada Reuters dalam sebuah pernyataan mengenai uji coba tersebut, yang tidak termasuk alat peledak, yang dilakukan pada Sabtu (9/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189979//kapal_induk_as_uss_gerald_ford-jNAw_large.jpg
Laporan Rahasia Pentagon: Militer AS ‘Kalah Telak’ dari China Jika Ikut Campur Konflik Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/18/3187592//rudal_hipersonik_ykj_1000-tWx8_large.jpg
China Luncurkan Rudal Hipersonik Murah Berbahan Semen dan Material Sipil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291//militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180213//presiden_amerika_serikat_donald_trump-3EOw_large.jpeg
Trump Perintahkan Pentagon Segera Lanjutkan Uji Coba Senjata Nuklir AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178667//ilustrasi-aiOF_large.jpg
Korut Sukses Uji Rudal Hipersonik Jelang Kunjungan Trump ke Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177044//wartawan-nCXG_large.jpg
Tolak Aturan Baru, Puluhan Wartawan Kembalikan Kartu Liputan di Pentagon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement