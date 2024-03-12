Advertisement
HOME NEWS JATENG

Diterjang Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Mobil hingga Ringsek

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |15:38 WIB
Diterjang Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Mobil hingga Ringsek
Pohon tumbang timpa mobil (foto: MPI/Eka)
A
A
A

SEMARANG - Sebuah mobil yang sedang melaju tertimpa pohon tumbang di Jalan Dr. Wahidin tepatnya di tanjakan Tanah Putih, Candisari, Kota Semarang, Selasa (12/3/2024).

Insiden terjadi sekira pukul 13.00 WIB. Mobil yang tertimpa pohon tumbang itu Datsun warna silver nomor polisi K 1927 G.

Pengemudinya Piet Herbudi Hartono alias Bambang (67) warga Kabupaten Jepara. Dia saat itu hendak menuju Yogyakarta. Arahnya dari utara ke selatan.

"Posisi kan jalan naik saya lihat akan ada pohon jatuh saya pasrah aja," kata dia.

Halaman:
1 2
      
