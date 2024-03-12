Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pohon Besar Tumbang, Sejumlah Objek Wisata Bertema Alam di Lembang Tutup Sementara

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |14:34 WIB
Pohon Besar Tumbang, Sejumlah Objek Wisata Bertema Alam di Lembang Tutup Sementara
BANDUNG BARAT - Sebuah pohon besar tumbang di kawasan Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat hingga menimpa bangunan di dalam objek wisata Orchid Forest pada pada Selasa (12/3/2024) pagi.

"Iya betul (pohon tumbang), karena angin kencang. Memang dari kemarin sore itu kencang anginnya sampai tadi pagi," ungkap Asper Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lembang, Heri Rohmatul Fitri saat dihubungi, Selasa (12/3/2024).

Untuk keselamatan pengelola wisata dan pengunjung, pihaknya menutup sementara waktu objek wisata bertema alam dan di kawasan hutan pinus Cikole. Pihaknya akan menegur pengelola apabila tidak menutup objek wisata ditengah cuaca ekstrem ini.

"Ya kita tutup dulu sementara waktu dan petugas sudah paham juga kan kondisinya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, apalagi kalau hujan deras. Tahun lalu ada yang tidak bekerjasama dengan kita, kita tegur pengelolanya," tegas Heri

Saat ini petugas masih berjaga di lokasi kejadian dan memantau kondisi angin yang sewaktu-waktu bisa menumbangkan pohon-pohon lain hingga mengancam keselamatan.

