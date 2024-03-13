Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kelompok Bersenjata Rusia yang Berbasis di Ukraina Klaim Lakukan Serangan ke Rusia

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |05:59 WIB
Kelompok Bersenjata Rusia yang Berbasis di Ukraina Klaim Lakukan Serangan ke Rusia
Kelompok bersenjata Rusia yang berbasis di Ukraina klaim lakukan serangan ke Rusia (Foto: Telegram/Fredom of Russia Legion)
A
A
A

UKRAINA – Tiga kelompok paramiliter Rusia yang bermarkas di Ukraina mengaku telah menyeberang ke Rusia dan kini memerangi pasukan pemerintah di sana.

Legiun Kebebasan Rusia (FRL) dan Batalyon Siberia (SB) mengunggah video yang konon menunjukkan pejuang mereka di wilayah Belgorod dan Kursk Rusia.

FRL dan seorang politisi Rusia di pengasingan mengklaim dua desa kini berada dalam kendali pasukan pembebasan.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan upaya tersebut telah digagalkan.

Mereka mengklaim lebih dari 234 tentara Ukraina tewas dan beberapa tank hancur.

Menurut gubernur regional Belgorod, Vyacheslav Gladkov, satu anggota pasukan pertahanan teritorial Rusia tewas dan 10 warga sipil terluka.

Angka-angka ini belum diverifikasi oleh BBC.

Militer Ukraina membantah terlibat dalam serangan lintas batas pada Selasa (12/3/2024). Andriy Yusov, juru bicara intelijen militer negara itu, mengatakan kelompok paramiliter adalah organisasi independen warga negara Rusia, dan karena itu beroperasi di dalam negeri.

Dalam perkembangan terpisah, Rusia mengatakan Ukraina telah meluncurkan 25 drone ke sasaran di seluruh Rusia, namun serangan itu digagalkan.

Namun, muncul video yang menunjukkan beberapa fasilitas minyak Rusia terbakar.

Kementerian pertahanan Rusia seperti dikutip oleh kantor berita pemerintah Rusia, mengatakan di wilayah Ivanovo, sebelah timur Moskow, sebuah pesawat angkut militer Il-76 dengan delapan awak dan tujuh penumpang jatuh tak lama setelah lepas landas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement