Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa 3,8M Guncang Bayah Lebak saat Warga Asik Sahur

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |04:31 WIB
Gempa 3,8M Guncang Bayah Lebak saat Warga Asik Sahur
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

LEBAK - Gempa bumi berkekuatan 3,8 Magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Rabu (13/3/2024) dini hari. Peristiwa itu terjadi kala masyarakat tengah menjalankan sahur untuk ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Gempa terjadi pukul 03.44 WIB dengan lokasi 7.56 Lintang Selatan -105.96 Bujur Timur 77 Kilometer BaratDaya Bayah - Banten dengan kedalaman 11 Kilometer.

"Iya ada gempa, ngga terlalu terasa sih. Lagi sahur juga kan," kata Staff admin Forum Komunikasi Lebak Selatan, Wildan Hidayatullah saat dihubungi.

Menurut Wildan, sampai saat ini juga belum ada laporan dari masyarakat yang terdampak. Goncangan nyaris tak terasa oleh warga sekitar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202/gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179/gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088/gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190824/gempa-JosH_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Sulawei Utara, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803/gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189836/gempa-wfQj_large.jpg
Gempa Magnitudo 5 Guncang Boven Digoel Papua Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement