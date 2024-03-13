Gempa 3,8M Guncang Bayah Lebak saat Warga Asik Sahur

LEBAK - Gempa bumi berkekuatan 3,8 Magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Rabu (13/3/2024) dini hari. Peristiwa itu terjadi kala masyarakat tengah menjalankan sahur untuk ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Gempa terjadi pukul 03.44 WIB dengan lokasi 7.56 Lintang Selatan -105.96 Bujur Timur 77 Kilometer BaratDaya Bayah - Banten dengan kedalaman 11 Kilometer.

"Iya ada gempa, ngga terlalu terasa sih. Lagi sahur juga kan," kata Staff admin Forum Komunikasi Lebak Selatan, Wildan Hidayatullah saat dihubungi.

Menurut Wildan, sampai saat ini juga belum ada laporan dari masyarakat yang terdampak. Goncangan nyaris tak terasa oleh warga sekitar.