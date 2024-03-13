Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Pedalaman Ende Sakit Keras, Ditandu 7 Km Lalu Diangkut Truk ke Puskesemas

Joni Nura , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |09:29 WIB
Warga Pedalaman Ende Sakit Keras, Ditandu 7 Km Lalu Diangkut Truk ke Puskesemas
Warga pedalaman Ende sakit keras ditandu warga menuju jalan raya (Foto: iNews)
A
A
A

SAKIT keras yang diderita membuat warga pedalaman di Ende, tepatnya di Kampung Detuhi, Dusun Fatandopo, Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) terpaksa ditandu sejauh tujuh kilometer lebih oleh warga sekitar lantaran akses jalan yang masih buruk tak bisa dilalui kendaraan untuk menuju ke puskesmas.

Aksi gotong royong warga bukan tanpa halangan. Mereka harus berhati-hati melintasi medan yang cukup berat. Jalan yang rusak harus mereka lewati tanpa bantuan kendaraan.

Bahkan untuk menuju ke jalan utama tepatnya di pertigaan Desa Rutu Jeja menuju ke puskesmas Peibenga, warga harus menyebrangi dua kali karena tidak ada jembatan penghubung. Di balik perjuangan kondisi seperti ini, tentunya menyimpan sejuta harapan dari warga desa tersebut.

Cerita dari seorang pemuda, Emanuel Bata Dede, yang merupakan cucu dari pasien bernama Katarina Sare begitu menghayat hati, neneknya yang sudah berusia lanjut mengalami sakit yang cukup serius. Karena keterbatasan akses jalan ,harus membuat mereka berjalan kaki menuju fasilitas kesehatan terdekat.

"Akses menuju Puskesmas Peibenga sangat jauh, jaraknya sekitar 20 kilometer, saya tidak tega melihat nenek yang sudah sekarat, sehingga saya meminta bantuan warga untuk membantu memikul nenek menuju ke jalan utama sejauh 7 Km untuk bisa menggunakan kendaraan," ujarnya, Selasa 12 Maret 2024.

Para warga pun secara sukarela dan bergantian menandu pasien menuju akses jalan utama dengan berjalan kaki sejauh 7 kilometer. Tentunya, hal tersebut bukan hal yang mudah untuk mereka, sebab jalan tanjakan membuat mereka harus sekuat tenaga membawa pasien tersebut.

"Kami sekitar 40 orang pikul nenek saya ke pertigaan. Jadi kami gantian. Karena kondisi jalan menanjak, maka harus butuh banyak orang,"Ungkap Emanuel Bata Dede

Perjalanan yang ditempuh selama tiga jam dengan kondisi jalan yang naik turun, penuh tantangan untuk mereka. Setibanya mereka di jalan raya pertigaan Desa Rutu Jeja, pasien langsung dibawa menggunakan truk DAK menuju ke Puskesmas Peibenga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038507/viral-emak-emak-lansia-bergulat-di-pasar-gegara-persoalan-asmara-iEk6CNzgzp.jpg
Viral! Emak-Emak Lansia Bergulat di Pasar Gegara Persoalan Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037752/babi-hutan-masuk-ke-mushola-bikin-geger-warga-pandeglang-adYZMzTXos.jpg
Babi Hutan Masuk Mushola Bikin Geger Warga Pandeglang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/18/3037342/gangster-bayar-rp41-juta-ke-petugas-wanita-untuk-berhubungan-badan-di-penjara-inggris-C5HJ7yoE5m.jpg
Gangster Bayar Rp41 Juta ke Petugas Wanita untuk Berhubungan Badan di Penjara Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/512/3037318/ratusan-emak-emak-lomba-nangis-di-tegal-yang-paling-natural-menang-ozDBmiSajm.jpg
Ratusan Emak-Emak Lomba Nangis di Tegal, yang Paling Natural Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/340/3034948/pria-yang-kepergok-congkel-kotak-amal-lalu-pamer-kelamin-ternyata-odgj-fZ6orA328u.jpg
Pria yang Kepergok Congkel Kotak Amal Lalu Pamer Kelamin Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/340/3033935/kepergok-congkel-kotak-amal-masjid-pria-ini-malah-pamer-alat-kelamin-bsQnxQx4LF.jpg
Kepergok Congkel Kotak Amal Masjid, Pria Ini Malah Pamer Alat Kelamin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement