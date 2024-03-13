Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Diperkosa 2 Kali Oleh Pamannya, Gadis Gangguan Mental Gantung Diri

Febriyono Tamenk , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |15:51 WIB
Diduga Diperkosa 2 Kali Oleh Pamannya, Gadis Gangguan Mental Gantung Diri
Jenazah korban yang diduga telah diperkosa pamannya dibawa keluarga ke RS Bhayangkara Kendari (Foto : iNews)
A
A
A

KENDARI - Tak kuat menanggung malu akibat diduga diperkosa pamannya sendiri, seorang gadis penderita ganguan mental, asal Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, Rabu (13/3/2024) pagi.

Keluarga yang tak terima dengan peristiwa tersebut membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Kendari untuk dilakukan autopsi.

Dengan menggunakan perahu bermesin, jenazah F (20), gadis penyandang ganguan mental itu diberangkatkan menuju Rumah Sakit Bhayangkara Kendari untuk dilakukan autopsi.

Hal tersebut berdasarkan permintaan keluarga yang melihat ada kejanggalan dengan kematian korban yang tewas gantung diri.

Berdasarkan keterangan kakak korban A sebelum adiknya ditemukan tewas gantung diri, sang adik pernah bercerita kepada ibunya jika ia telah diperkosa oleh keluarganya sendiri yang berinisial AN, sebanyak dua kali dan diberi imbalan Rp50 ribu.

Diduga karena tak sanggup menanggung malu dan mendapatkan tekanan dari pelaku, korban kemudian nekat mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis.

Halaman:
1 2
      
