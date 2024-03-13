Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dampak Cuaca Ekstrem, Rute Pelayaran di NTT Ditutup Sementara

Ponsius Econg , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |23:37 WIB
Dampak Cuaca Ekstrem, Rute Pelayaran di NTT Ditutup Sementara
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

KUPANG - PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Ferry Cabang Kupang menutup semua rute penyeberangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dampak cuaca ekstrem daerah itu.

General Manager PT ASDP Ferry Cabang Kupang, Sugeng Purwono mengatakan bahwa keputusan ini diambil merespons kondisi cuaca tidak bersahabat yang berlangsung di wilayah perairan NTT selama beberapa hari belakangan.

"Demi keselamatan, sementara waktu seluruh pelayaran di NTT ditutup, selain rute Kupang-Hansisi dan Hansisi-Kupang,” ucap Purwono, Rabu (13/3/2024).

Penutupan sementara rute pelayaran ini dikatakannya bukan atas kemauan dari ASDP, tetapi mengikuti peringatan BMKG dan maklumat dari KSOP Kupang soal larangan berlayar akibat cuaca ekstrem.

Pihaknya belum bisa memastikan batas waktu penutupan rute pelayaran ini. Namun, yang pasti pelayaran akan kembali dibuka jika keadaan cuaca di NTT kembali membaik.

Diketahui, Stasiun Meteorologi Maritim Tenau-Kupang belum lama ini mewanti-wanti masyarakat NTT agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya jika hendak beraktivitas di laut.

Halaman:
1 2
      
