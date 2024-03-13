Dedi Mulyadi Raih Suara 371.540 di Jabar, Salip Istri Ridwan Kamil

BANDUNG - Dedi Mulyadi menyalip Atalia Praratya dalam kontestasi Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 di Provinsi Jawa Barat.

Dedi Mulyadi berhasil mengalahkan istri mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil itu dalam raihan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar.

Maju dari Partai Gerindra, Dedi Mulyadi bertarung sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jabar VII yang meliputi wilayah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Bekasi.

Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten dan kota, Dedi Mulyadi berhasil mengumpulkan 371.540 suara dan didaulat sebagai caleg dengan raihan suara tertinggi di Dapil Jabar VII.

Bahkan, tidak hanya di Dapil Jabar VII, raihan suara Dedi Mulyadi pun tak tertandingi caleg DPR RI yang maju di dapil lain di Jabar, termasuk Atalia Praratya yang maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Jabar I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Jika diurutkan, Atalia Praratya menempati posisi ketiga sebagai Caleg DPR RI dengan raihan suara mencapai 234.065 suara. Adapun posisi kedua ditempati politisi PKB, Cucun Ahmad Syamsurizal yang maju dari Dapil Jabar II dengan perolehan 267.788 suara.