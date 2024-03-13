Advertisement
HOME NEWS JABAR

Reklame Roboh Diterpa Angin Kencang Timpa Pengendara Motor di Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |18:57 WIB
Reklame Roboh Diterpa Angin Kencang Timpa Pengendara Motor di Bandung
Reklame roboh timpa pemotor di Bandung (Foto : MPI)
A
A
A

BANDUNG - Reklame berukuran besar di Jalan Gedebage Selatan, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung roboh akibat diterpa angin kencang, Rabu (13/3/2023) sore. Papan reklame roboh itu menimpa pengendara motor yang sedang melintas dari Jalan Gedebage ke Derwati.

Kapolsek Gedebage Kompol Kurnia membenarkan peristiwa reklame roboh di Jalan Gedebage Selatan tersebut menimpa pengendara motor bernama Muhammad Syauqi (27).

"Betul (reklame roboh), timpa pengendara motor dari arah utara Jalan Gedebage Selatan ke Jalan Derwati," kata Kapolsek Gedebage saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (13/3/2024).

Kompol Kurnia menyatakan, korban pingsan dan terluka sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Al Islam untuk mendapatkan perawatan. Seusai menolong korban, petugas Polsek Gedebage dan dinas terkait mengevakuasi papan reklame yang roboh agar tidak menghalangi jalan.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung mengimbau masyarakat mewaspadai angin kencang di wilayah Bandung Raya termasuk hujan ringan hingga lebat.

Mereka pun meminta masyarakat mencari tempat aman apabila tengah berada di luar ruangan dan terjadi hujan ekstrem.

Halaman:
1 2
      
