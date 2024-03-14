Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Uni Eropa Minta Israel Buka Penyeberangan Tambahan untuk Pasok Bantuan Lebih Banyak ke Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |18:05 WIB
Uni Eropa Minta Israel Buka Penyeberangan Tambahan untuk Pasok Bantuan Lebih Banyak ke Gaza
Uni Eropa minta Israel buka penyeberangan tambahan untuk pasok bantuan lebih banyak ke Gaza (Foto: Reuters)
BRUSSELS - Uni Eropa (UE) pada Rabu (13/3/2024) meminta Israel untuk membuka penyeberangan tambahan selain koridor maritim Siprus sehingga lebih banyak bantuan dapat mencapai Gaza.

“Sambil mendukung koridor maritim Siprus, kami menyerukan Israel untuk membuka penyeberangan tambahan sehingga lebih banyak bantuan dapat mencapai Gaza, termasuk Utara, dan untuk meringankan pembatasan bea cukai secara keseluruhan,” kata Komisaris Manajemen Krisis UE Janez Lenarcic di platform media sosial X.

Pernyataan tersebut muncul setelah Lenarcic bertemu secara virtual dengan Menteri Luar Negeri Siprus Constantinos Kombos, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron, Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Menteri Luar Negeri Qatar Abdulrahman Al Thani, dan Koordinator Kemanusiaan dan Rekonstruksi PBB untuk Gaza Sigrid Kaag.

(Susi Susanti)

      
